Евросоюз дал гарантии безопасности Зеленскому Евросоюз и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности для Киева

Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Владимир Зеленский

Евросоюз и Украина достигли соглашения о гарантиях безопасности для Киева, передает ТАСС. Документ с украинской стороны подписал президент Владимир Зеленский, который приехал для этого в Брюссель. Документ подписан на полях двухдневного саммита ЕС, в повестку которого входят в том числе конфликт на Украине и связанные с этим вопросы.

Ранее аналогичный договор Зеленский подписал со своим американским коллегой Джо Байденом. Позже помощник президента США Джейк Салливан заявил, что на самом деле Белый дом не может дать никаких гарантий в том, что следующее правительство страны не изменит договоренность с Украиной. При этом он заверил, что обычно Вашингтон придерживается долгосрочных обязательств.

Также американские СМИ сообщили, что миллиардер Дональд Трамп или любой другой будущий американский лидер сможет отменить соглашение.

Депутат Госдумы Алексей Чепа тем временем напомнил о мирных предложениях российского президента Владимира Путина. По его словам, они могут считаться бессрочными. Однако со временем условия для Киева могут поменяться.