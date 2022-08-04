Евросоюз анонсировал дату переговоров Вучича и премьера Косово Спикер Евросоюза Стано: Вучич обсудит с премьером Косово вопрос косовского урегулирования 18 августа

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич 18 августа проведет переговоры с премьером Косово Альбином Курти на тему косовского урегулирования, сообщил сербскому агентству Танюг спикер по вопросам иностранных дел и политики безопасности Еврокомиссии Петер Стано. Встреча политиков пройдет в Брюсселе по приглашению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Отмечается, что на встрече будет присутствовать специальный представитель Евросоюза по Западным Балканам Мирослав Лайчак.

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти приняли приглашение Жозепа Бореля приехать в Брюссель 18 августа, где с ними побеседует спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подробная информация о переговорах будет обнародована перед встречей.

31 июля усилилась напряженность между Белградом и Пришитной. В северных районах Косово, населенных сербами, включили сирены воздушной тревоги. Конфликт начался на фоне решения о прекращении действия сербских документов с 1 августа в Косово и Метохии.

В тот день местные жители начали строить баррикады. Косовские албанцы собрались в группы в южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, сербскую сторону. Очевидцы на месте событий сообщали о звуках стрельбы из огнестрельного оружия.

Позже правительство Косово приняло решение отложить замену сербских паспортов и номерных знаков до 1 сентября.