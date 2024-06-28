Евросоюз не смог выделить Киеву кредит на $50 млрд Мишель: страны ЕС не смогли договориться о выделению Киеву кредита G7 в $50 млрд

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Саммит ЕС не достиг договоренности о мерах по выделению Киеву кредита G7 в $50 млрд с использованием доходов от активов России, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, дискуссии продолжатся в ближайшие недели.

В G7 мы пообещали выделить Украине еще $50 млрд. Я уверен, что в ближайшие недели мы примем важные решения, чтобы предоставить этот пакет помощи Украине, — подчеркнул он.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что надеется предоставить Украине деньги. Первые выплаты по этому кредиту могут передать Киеву, уточнила она, «до конца года».

Ранее помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен выразил надежду, что Украине до 2025 года хватит денег для продолжения боевых действий, полученных от замороженных активов России. Страны G7 ищут механизмы для аккумуляции ресурсов для поддержки Киева и решение по активам может стать выходом, отметил он, однако пока что они не приняли окончательного решения.

При этом ранее премьер-министр Италии Джорджи Мелони заверила, что страны «Большой семерки» уже пришли к соглашению по передаче денег Киеву за счет поступлений от замороженных российских активов. Украина таким образом сможет получить $50 млрд.