https://static.news.ru/photo/1c12e7fa-5c65-11ea-85c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marios Lolos/Xinhua/Global Look Press

Продолжающееся распространение коронавируса и новая волна беженцев с территории Турции могут привести к ещё одному миграционному кризису в Европе. С таким заявлением выступил глава МВД Эстонии Март Хльме.

Как отметил руководитель ведомства, указанные обстоятельства являются источниками угрозы здоровью и безопасности людей. Эстония внимательно следит за миграцией и распространением коронавируса. В случае необходимости страна готова не только ввести на пограничных пунктах и внешних границах полный контроль документов. Таллин, подчеркнул Хльме, может организовать высылку или изоляцию «нежелательных или опасных людей».

Министр напомнил, что ранее Европа уже сталкивалась с двумя стремительно развивающимися кризисами, которые усиливают друг друга.

На пути из Турции в Европу находятся новые массы иммигрантов, значительно превышающие волны мигрантов в 2015 году, поэтому Европе, кроме ограничений в связи с коронавирусом, следует готовиться к новому миграционному кризису, — цитирует «Интерфакс» Хльме.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. К 2 марта она затронула более 89 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более 3 тысяч заболевших. Выздороветь удалось более чем 45 тысячам пациентов.

Как ранее писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения признала эффективность принимаемых Россией мер по борьбе с коронавирусом.