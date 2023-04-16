Европу обвинили в «венгерофобном поведении» Глава МИД Венгрии: Брюсселю нужно прекратить венгерофобное поведение

Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил Еврокомиссию в «венгерофобном поведении» и призвал Брюссель прекратить попытки вмешаться в дела страны, пишут «Известия». По его словам, у Европы проблемы не с конкретными делами, а «с венгерским волеизъявлением в целом».

Я думаю, что Брюсселю пришло время прекратить венгерофобное поведение, хорошо видно, что они страдают от того, что не могут вмешаться в венгерские процессы, не могут повлиять на решения венгерского народа... На самом деле ситуация такова, что у Брюсселя проблемы не с конкретными делами, а с венгерским волеизъявлением вообще, — сказал Сийярто.

Он указал на двоякое трактование понятия о правах человека, так как Брюссель, по его мнению, обращает внимание лишь на те нарушения, которые он выбирает. Министр отметил, что Европа жалуется на нарушение прав людей в Венгрии, но не видит эти нарушения во Франции после принятия закона об увеличении пенсионного возраста.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о повышении пенсионного возраста в стране на фоне массовых протестов. Начиная с 15 апреля во Франции можно уйти на пенсию только в 64 года. До этого пенсионный возраст начинался с 62 лет.