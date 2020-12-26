Европол предупредил о мошенничестве с вакцинами против коронавируса

https://static.news.ru/photo/cb158ea8-4830-11eb-9eb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Европейское полицейское агентство (Европол) предупреждает об угрозе мошенничества с препаратами от коронавируса, которым могут заниматься криминальные группы.

Существует реальная опасность того, что криминальные группы попытаются использовать потребность в вакцине для совершения своих преступлений, — заявила исполнительный директор Европола Катрин де Болль.

По её словам, на фоне начала вакцинации против коронавируса в Европе в социальных сетях уже появились объявления о продаже вакцины. Когда люди переводят деньги, то либо ничего не получают, либо им присылают поддельный препарат, укол которого может привести к серьёзным последствиям для здоровья. Европол направил предупреждения странам Евросоюза.

Катрин де Болль рассказала, что существует опасность попыток похищения вакцины. Так уже было, когда банды злоумышленников крали грузы с защитными масками. Она подчеркнула, что правоохранительные органы Евросоюза координируют свою работу с целью обеспечить безопасность при перевозке вакцин, сообщает ТАСС.

Как пиcал NEWS.ru, в США зафиксирован первый случай махинации с вакциной от коронавируса. Сеть медицинских организаций в штате Нью-Йорк могла получить препараты мошенническим путём, чтобы нелегально распространять их частным лицам. Расследованием занимается полиция штата.