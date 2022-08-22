Европейской промышленности предрекли крах из-за энергетического кризиса Член Торгово-промышленной палаты Танкаев: промышленность Европы станет нерентабельной

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Европейская промышленность станет экономически нерентабельной из-за энергетического кризиса в Евросоюзе, поэтому ее придется закрыть, убежден член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев. В беседе с «Царьградом» он заявил, что единственный способ спасти ситуацию — производить продукцию на заводах в России.

Нужно понимать, что при покупке газа по $4 тысячи за тысячу кубометров вся промышленность Европейского союза станет экономически нерентабельной. То есть её придется закрыть. И цена на самом деле будет фиктивная, — считает эксперт.

Танкаев отметил, что граждане стран ЕС не выдержат таких условий, ведь из-за остановки промышленности они лишатся зарплаты. По его словам, европейским компаниями не стоило продавать свои предприятия в России, так как только они остаются рентабельными из-за низких цен на энергоносители. Спикер выразил надежду на то, что в Европе прочувствуют на себе последствия санкции, а затем начнут предпринимать шаги по восстановлению экономики. В том числе, возникнет возможность производить продукцию на территории РФ и вывозить ее на Запад.

Рустам Танкаев ранее заявил, что рост цен на энергоносители вскоре приведет к резкому всплеску недовольства среди населения Европы. По его словам, осенью в странах Евросоюза ожидаются выборы, фаворитами в которых станут политики, выступающие за отмену санкций против России. Первые такие выборы пройдут в сентябре в Италии, отметил он.