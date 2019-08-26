https://static.news.ru/photo/1f783626-c808-11e9-819a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от использования российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС, сообщил глава постоянного представительства ЕКА в РФ Рене Пишель.

В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях, — цитирует политика Интерфакс .

По его словам, решение связано с тем, что представители Старого света летают на орбиту по американской квоте.

Ранее News.ru сообщал, что пилотируемый корабль «Союз МС-15», который планируется запустить 25 сентября с космодрома Байконур, состыкуется с модулем «Звезда», а не с малым исследовательским модулем «Поиск» (МИМ-2), как планировалось ранее.