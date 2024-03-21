Европейский ВПК подсадят на облигации FT: Париж предложит ЕС выпустить облигации для инвестирования в оборону

Париж намерен предложить лидерам Евросоюза план по повышению расходов на оборону, сообщает Financial Times. Уточняется, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен продвигать идею совместных оборонных облигаций, как инновационных источников финансирования.

Очевидно, что мы поднимаем этот вопрос, чтобы сказать, что нам нужны инновационные источники финансирования <...> Итак, еврооблигации для нас <...> должны быть рассмотрены, — заявил изданию представитель Елисейского дворца.

Позиция Макрона может стать «доминирующей» на саммите ЕС в Брюсселе. Однако есть страны, которые, по данным источников газеты, не считают идею совместного заимствования жизнеспособным вариантом. Это в том числе Германия, Нидерланды и Дания.