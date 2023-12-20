Европейский суд разрешил россиянам пилотировать в странах ЕС

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Введенные против РФ санкции не запрещают гражданину Россию с частной лицензией пилотировать самолет в странах Евросоюза, говорится в постановлении Европейского суда в Люксембурге. Такое решение инстанции последовало в ответ на иск человека с двойным гражданством (Люксембурга и России), имеющего люксембургскую лицензию частного пилота и использующего самолеты в аэропорту этого европейского государства, передает ТАСС.

Речь идет о Екатерине Ислентьевой. Запрет на пилотирование распространяется исключительно к экономическому или финансовому контролю над самолетом, но не к контролю, осуществляемому пилотом, уточняется в документе. В нем также говорится, что толкование, согласно которому запрет распространяются на российских граждан с лицензией пилота, будет неуместно в свете планов «оказать давление на президента России и его правительства» с целью воспрепятствовать проведению их политического курса по Украине.

Ранее дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе заявил, что Евросоюз не станет отменять антироссийские санкции даже в случае полного завершения боевых действий на Украине и подписания соглашения о мире. Он указал, что отмена потребует единогласного решения всех стран объединения, поэтому такой сценарий вряд ли будет возможно реализовать.

Страны Евросоюза утвердили 12-й пакет санкций против России 18 декабря. Основным нововведением стали ограничения против алмазной отрасли. Так, с 1 января 2024 года Европа вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, которые добыты, обработаны или произведены в РФ.