https://static.news.ru/photo/87f3a240-dee1-11e9-9c93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Высшая судебная инстанция Европейского союза подтвердила мнение представителей Google о действии европейского закона об удалении ссылок по желанию упоминаемого лица только в границах ЕС.

Поисковые сервисы не должны гарантировать реализацию этого правила за пределами объединения, передаёт The Wall Street Journal .

Приятно видеть, что суд согласился с нашими аргументами, — сказал ответственный за безопасность личных данных в Google Питер Флейшер.

Однако арбитраж не разрешил компании отклонять все требования жителей Евросоюза. Местные власти оставляют за собой право требовать удаления информации во всех версиях поисковика.

Как ранее писал News.ru, так называемый закон о «праве на забвение» действует в России с 1 января 2016 года. Он обязывает поисковые системы по заявлению гражданина и без решения суда удалять из результатов поиска ссылки на незаконную, недостоверную или неактуальную информацию о заявителе. К примеру, компания «Яндекс» за время действия закона получила более 3600 обращений от 1348 человек.