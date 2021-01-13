Европейский суд отклонил ряд обвинений Украины против России по Крыму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил ряд обвинений Украины против России по событиям в Крыму. Об этом заявили в Минюсте России со ссылкой на пресс-релиз Страсбургского суда.
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Необходимая аргументация о безосновательности соответствующих претензий и подтверждающие доказательства были представлены Минюстом России в ЕСПЧ в процессе обмена правовыми позициями, в том числе в ходе публичных слушаний, состоявшихся в Большой Палате ЕСПЧ в сентябре 2019 года, — говорится в сообщении.
Кроме этого, ЕСПЧ частично признал приемлемой жалобу Украины против России из-за вхождения Крыма в состав РФ. Суд продолжит её дальнейшее рассмотрение.
Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуоcтрове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя.
Ранее российские политики заявили, что любые международные форматы, связанные с попыткой вернуть Крым под украинскую юрисдикцию, заведомо бесперспективны. Они предложили Киеву отказаться от подобных политических авантюр и обсудить с Москвой восстановление отношений, писал NEWS.ru.