Европейский суд отклонил ряд обвинений Украины против России по Крыму

https://static.news.ru/photo/b838d8a0-5652-11eb-953c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил ряд обвинений Украины против России по событиям в Крыму. Об этом заявили в Минюсте России со ссылкой на пресс-релиз Страсбургского суда.

В ведомстве отметили , что ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности выдвинутых украинскими властями целого ряда обвинений против РФ. В частности, суд отклонил обвинения в убийствах мирных граждан, задержаниях и запугиваниях иностранных журналистов, незаконном изъятии имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политического преследования проукраински настроенных лиц, а также обвинения в отказе регистрировать религиозные и иные организации.

Необходимая аргументация о безосновательности соответствующих претензий и подтверждающие доказательства были представлены Минюстом России в ЕСПЧ в процессе обмена правовыми позициями, в том числе в ходе публичных слушаний, состоявшихся в Большой Палате ЕСПЧ в сентябре 2019 года, — говорится в сообщении.

Кроме этого, ЕСПЧ частично признал приемлемой жалобу Украины против России из-за вхождения Крыма в состав РФ. Суд продолжит её дальнейшее рассмотрение.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуоcтрове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя.

Ранее российские политики заявили, что любые международные форматы, связанные с попыткой вернуть Крым под украинскую юрисдикцию, заведомо бесперспективны. Они предложили Киеву отказаться от подобных политических авантюр и обсудить с Москвой восстановление отношений, писал NEWS.ru.