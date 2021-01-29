Европейский регулятор одобрил третью вакцину против COVID-19

https://static.news.ru/photo/83fd14dc-6252-11eb-a165-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило вакцину против COVID-19 производства AstraZeneca, следует из заявления регулятора.

ЕМА рекомендовало предоставить условное разрешение для продажи вакцины AstraZeneca для профилактики коронавирусной инфекции у людей в возрасте от 18 лет. Это третья вакцина от COVID-19, рекомендованная к разрешению регулятором, — говорится в заявлении ЕМА, передаёт РИА Новости.

Препарат AstraZeneca планируют закупить в объёме до 400 млн доз. В ЕС одобрены к использованию вакцины компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз) и Moderna (160 миллионов доз).

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина против COVID-19 производства Johnson & Johnson продемонстрировала эффективность на уровне 66%, следует из сообщения пресс-службы компании.