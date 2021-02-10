Европейский регулятор не получал заявку на регистрацию «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/4b7c0bba-6bb5-11eb-8f7c-96000091f725_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщило, что не получало заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Евросоюза.

К настоящему моменту ЕМА не получило заявку на постепенную экспертизу или выдачу регистрационного удостоверения для вакцины, несмотря на сообщения, утверждающие обратное, — говорится на сайте регулятора.

При этом разработчики препарата получили от ведомства научные рекомендации по работе над ним, в связи с чем он включён в реестр лекарств и вакцин, которые получили эти рекомендации.

В агентстве отметили, что ведут диалог с разработчиками «Спутника V» для определения следующих шагов.

Разработчики выразили заинтересованность в рассмотрении вопроса о вакцине для непрерывного обзора. Эту специальную процедуру можно использовать только во время чрезвычайных ситуаций, таких как текущая пандемия. Это позволяет EMA оценивать данные о вакцине или лекарстве по мере их появления, пока разработка ещё продолжается, — отмечается в сообщении.

Регулятор пообещал оперативно информировать о любых новых оценках вакцин от коронавируса.

Накануне премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что власти страны готовы закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», если она будет одобрена Европейским агентством по лекарственным препаратам.

Ранее NEWS.ru писал, что Евросоюз принял заявку на регистрацию вакцины «Спутник V». Если условное регистрационное удостоверение и одобрение со стороны Еврокомиссии препарату выдадут, то его можно будет централизованно поставлять в страны ЕС.