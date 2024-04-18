Европейский политик заметил перемены в риторике ЕС по Украине Премьер Фицо: лидеры ЕС признают неустойчивость положения Украины на фронте

Фото: МО Украины

Лидеры Евросоюза признают неустойчивость положения Украины в военном аспекте, заявил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, которые приводит Tasr, в риторике европейских политиков стал преобладать реализм.

Была дана [на саммите] оценка ситуации на Украине. Наконец преобладает реализм в выступлениях премьеров и глав государств. Каждый понимает, что ситуация в военном плане неустойчива на Украине, — уточнил Фицо.

Он добавил, что было бы интересно посмотреть на грядущий саммит в Швейцарии. При этом Фицо склоняется к мысли, что без участия России, США и Китая на встрече едва ли произойдет что-то стоящее внимания.

Ранее Фицо заявил, что Крым и Донбасс останутся в составе России навсегда. Он отметил, что признание территориальной целостности и неприкосновенности границ относится к «хорошей теории международного права». Политик также выразил мнение, что Россия добьется целей спецоперации, но достижение мира дорого обойдется обеим сторонам противостояния.

Премьер добавил, что заинтересован в хороших отношениях с Россией. Он отметил, что хочет проводить политику «добрых и дружеских отношений» с каждым, кто в этом заинтересован, в том числе с Украиной.