Европейский оборонный концерн откроет производство на Украине Франция и ФРГ разрешили оборонному концерну KNDS начать производство на Украине

Фото: Nicolas Liponne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Германия и Франция договорились предоставить разрешение совместному оборонному концерну KNDS организовать производство запчастей на Украине, сообщил французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню по итогам встречи с немецким коллегой Борисом Писториусом. По его словам, которые приводит ТАСС, филиал также займется обучением местных рабочих.

Мы хотим объявить, что компания KNDS откроет локальное производство на территории Украины, — заявил Лекорню.

В начале марта Лекорню сообщал, что три французские оборонные компании, в том числе KNDS, планируют запустить производство на территории Украины летом. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил, что французские и немецкие компании будут работать вместе с Киевом, чтобы ускорить производство вооружений внутри страны.

Кроме того, в Берлине 15 марта состоялась встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца, Макрона и Туска, целью которой стало обсуждение стратегии по вопросу Украины. При этом утверждалось, что мероприятие призвано показать сплоченность стран в урегулировании украинского кризиса в качестве ответа на сообщения СМИ о нарастающих разногласиях в Европе.