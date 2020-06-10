Европейский комитет по защите данных проверит TikTok

https://static.news.ru/photo/83808df0-ab4f-11ea-be84-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Популярную социальную сеть намерен проверить европейский регулятор. Такое решение принято по итогам заседания в Брюсселе, заявили в Европейском комитете по защите данных.

На 31-м пленарном заседании Европейский комитет по защите данных решил создать рабочую группу для координации дальнейших действий и выработки более широкого видения работы TikTok на территории Евросоюза, — цитирует сообщение РИА Новости.

Поводом для проверки стал запрос депутата Европарламента. Его заинтересовал вопрос сбора личных данных европейцев соцсетью, которая принадлежит китайской компании ByteDance.

Помимо этого, комитет собирается выяснить, соответствуют ли системы распознавания лица правилам охраны персональных данных в ЕС.

Как писал NEWS.ru, российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак создала свою страницу в социальной сети TikTok. За день на неё подписались всего чуть более 500 человек.