Европейский город перешел на четырехдневную рабочую неделю В испанской Валенсии начался эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В испанском городе Валенсии начался эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, передает ТАСС со ссылкой на мэрию. Опыт продлится до 7 мая. Помимо традиционных выходных дней, горожане в течение месяца не будут работать по понедельникам.

Валенсия станет первым городом в мире, который проведет пилотный месячный проект по 32-часовой рабочей неделе, — цитирует агентство пресс-релиз городской администрации.

Цель эксперимента состоит в том, чтобы выяснить, как четырехдневка отразится на здоровье и благополучии людей, а также каким образом она повлияет на окружающую среду и экономику. В экономическом аспекте особое внимание будет уделено сферам торговли, досуга и туризма. Предполагается, что результаты эксперимента будут обнародованы в июле.

В прошлом году депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что в России нет необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю, поскольку рынок труда сам придет к этому. Он также отметил, что пандемия коронавируса уже дала толчок к таким изменениям, в связи с чем распространились гибкие формы занятости и удаленка.