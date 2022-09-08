Европейский центральный банк рекордно поднял процентную ставку

Фото: rs ECB Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Управляющий совет Европейского центрального банка (ЕЦБ) впервые повысил базовую процентную ставку на 75 пунктов — до 1,25%, cледует из опубликованного регулятором пресс-релиза. Теперь ставка по депозитам составит 0,75%, а по маржинальным кредитам — 1,5%

Управляющий совет принял соответствующее решение сегодня и ожидает дальнейшего повышения ставок, поскольку уровень инфляции по-прежнему достигает слишком высоких значений и, вероятно, останется таковым в течение продолжительного периода, — отмечают в ЕЦБ.

Также в тексте релиза указано, что росту инфляции способствуют рост цен на энергоносители и продукты питания, давление со стороны спроса в некоторых секторах и перебои с поставками. Отмечается, что совет продолжит регулярно проводить переоценку своей политики с оглядкой на увеличивающийся уровень инфляции.

Ранее сообщалось, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) поднимет процентные ставки впервые за 11 лет. Совет управляющих ЕЦБ решил с 27 июля поднять три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов для того, чтобы сократить уровень инфляции в еврозоне до прежних 2% в среднесрочной перспективе.