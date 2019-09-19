https://static.news.ru/photo/388993e2-dae8-11e9-93af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в текущем году инвестировал Киеву более $1 млрд. Об этом сообщил вице-президент кредитного учреждения Алан Пию.

Он также отметил, что до конца года эта сумма увеличится, передаёт « Интерфакс ».

Наши инвестиции в страну в 2019 году превысили $1 млрд в текущем году. И до конца года мы собираемся инвестировать ещё больше, — сказал он.

Он также отметил, что ЕБРР знает Украину «в деталях». Учреждение работает не только в Киеве, но и во всех регионах.

В начале сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов лично защищать инвестиции в Украину. В этом он заверил представителей бизнеса в ходе своего визита в Польшу, писал News.ru.