Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в текущем году инвестировал Киеву более $1 млрд. Об этом сообщил вице-президент кредитного учреждения Алан Пию.
Он также отметил, что до конца года эта сумма увеличится, передаёт «
Наши инвестиции в страну в 2019 году превысили $1 млрд в текущем году. И до конца года мы собираемся инвестировать ещё больше, — сказал он.
Он также отметил, что ЕБРР знает Украину «в деталях». Учреждение работает не только в Киеве, но и во всех регионах.
В начале сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов лично защищать инвестиции в Украину. В этом он заверил представителей бизнеса в ходе своего визита в Польшу, писал News.ru.