Европейские страны принялись объяснять Трампу, как дружить с Россией Семь стран Европы призвали Трампа ужесточить подход к России

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Президент Франции Эммануэль Макрон (слева) и президент США Дональд Трамп (справа) на церемонии похорон

Главы парламентских комитетов семи стран Европы призвали президента США Дональда Трампа ужесточить позицию в отношении России, сообщает Le Monde. Речь идет об Украине, Великобритании, Франции, Чехии, Литве, Латвии и Эстонии.

Они осудили политику умиротворения и потребовали занять единую и жесткую позицию против России, подчеркнув: Украина не может быть объектом внешнего давления или компромиссов, касающихся ее суверенитета, — говорится в публикации.

Европейские парламентарии также призвали НАТО немедленно принять Украину и ускорить ее вступление в ЕС. Также они потребовали от США не поддерживать план Трампа, который предусматривает запрет на вступление Киева в Североатлантический альянс, снятие санкций с России и признание российского статуса Крыма.

Ранее Трамп заявил об «очень хороших переговорах» с Россией по Украине. По мнению американского президента, стороны приближаются к сделке. Кроме того, глава государства утвердительно ответил на вопрос о том, пойдет ли Москва на мир с Киевом.

Кроме того, Трамп сообщал, что в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине Крым «останется в составе России». По его словам, украинский президент Владимир Зеленский это прекрасно понимает.