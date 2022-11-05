Страны Прибалтики утвердили резолюцию об изоляции России от Европы

Фото: Jochen Tack/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Страны Балтийской ассамблеи приняли резолюцию о предоставлении помощи Киеву и изоляции России от Европы, говорится в документе, опубликованном на сайте совещательного органа. В нем Латвия, Литва и Эстония осудили действия российских военных на Украине и заявили о необходимости совместной борьбы с РФ.

Подчеркиваем огромную потребность стран Балтии в объединении усилий по поддержке Украины, изоляции Российской Федерации от европейского сообщества и совместному противодействию вызовам и угрозам, возникающим в результате неспровоцированного и неоправданного вторжения Российской Федерации на Украину, — говорится в тексте резолюции.

Авторы документа также подчеркнули, что Россия должна выплатить компенсации Украине за нанесенный ущерб и оказывать помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что вместо изоляции Запада от России необходимо прямое общение в исключительно сложной политической обстановке. По его словам, отсутствие диалога снижает возможность мирного урегулирования украинского конфликта.

Глава кабмина добавил, что сейчас возникла самая сложная ситуация в области политики безопасности со времен Второй мировой войны. По его словам, применение ядерного оружия стало бы неслыханным переходом границ.