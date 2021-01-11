Европейские страны получили первые поставки вакцины Moderna

https://static.news.ru/photo/187155b0-9003-11ea-b77c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первые поставки вакцины от коронавируса от американской компании Moderna поступили в европейские страны. Препарат получили Франция, Германия, Бельгия и Нидерланды.

В ближайшее время начнётся вакцинация в этих европейских странах. При этом количество вакцин, которое получили государства Европейского союза, неизвестно, передаёт «Интерфакс».

Накануне Европейское агентство по лекарственным средствам дало официальное одобрение на применение препарата американской компании Moderna для вакцинации жителей стран ЕС от коронавирусной инфекции. Её применение рекомендовано для лиц старше 18 лет. Сразу же Европейская комиссия разрешила коммерческое использования препарата.

По словам председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, разрешение второй вакцины на территории ЕС позволит получить 160 млн дополнительных доз препарата. Она отметила, что сейчас в Европе достаточно безопасных и эффективных вакцин, чтобы защитить всех жителей.

Также в Европе разрешено использование медикамента от BioNTech/Pfizer.

Ранее, как писал NEWS.ru, британский регулятор одобрил использование вакцины от коронавируса американского производителя Moderna. Этот препарат будет поставляться в страну для массовой вакцинации населения.