Европейские послы согласовали новые санкции против Белоруссии

https://static.news.ru/photo/c369b8a6-3f88-11eb-b17c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Постоянные представители стран-членов ЕС согласовали третий пакет санкций в отношении белорусских чиновников и компаний, которые, по мнению европейского сообщества, ответственны за фальсификацию президентских выборов в республике и нарушение прав человека.

В самое ближайшее время он будет официально утверждён и вступит в силу, — рассказал ТАСС источник в делегации одной из стран в Совете ЕС.

Имена будущих фигурантов санкций пока не разглашаются. Ограничения предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись в начале августа. Согласно официальным итогам, победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После их оглашения в стране вспыхнули массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Митингующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы и на самом деле выборы выиграла Светлана Тихановская.

В Европе белорусские выборы назвали недемократичными и нелегитимными. В октябре ЕС ввёл санкции против 40 чиновников республики и силовиков. В ноябре они были расширены. Под их действие попали Лукашенко и его сын Виктор.

Ранее NEWS.ru писал, что расширить санкции в отношении Белоруссии призвала ЕС Тихановская. Она от лица оппозиции выразила благодарность ЕС за уже введённые ограничения, но при этом подчеркнула, что список мер слишком мал. Кроме того, она заявила, что Германия должна с большей ответственностью подходить к вопросу поддержки Белоруссии и подать в этом пример другим странам сообщества.