https://static.news.ru/photo/f3dfac26-5bad-11ea-b58d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dimitris Tosidis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники европейского пограничного агентства Frontex приведены в состояние повышенной готовности и в любой момент готовы оказать поддержку Греции, в которую могут хлынуть беженцы после заявления президента Турции Реджепа Эрдогана об открытии границ для мигрантов.

Об этом в Twitter сообщает агентство France-Presse.

#BREAKING EU border agency Frontex on 'high alert', deploying support to Greece pic.twitter.com/FUxy6ooRNX — AFP news agency (@AFP) March 1, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что власти Греции приняли решение о переброске дополнительных сил к КПП «Кастаниес». К этому месту направились тысяча солдат, 400 полицейских и бронетехника. Силовики должны предотвратить попытки попасть на территорию Европейского союза нелегальных мигрантов, которые скопились в этом районе.

По данным СМИ, вооружённые силы страны усиливаются в области Эврос в связи с ростом напряжённости на границе из-за решения Анкары позволить беженцам попытки нелегального проникновения в Грецию.

В марте 2016 года Турция и Европейский союз согласовали совместные действия по контролю за потоком беженцев. Договорённость, среди прочего, предусматривала оказание финансовой помощи Анкаре. Также стороны договорились о том, что ЕС примет всех легальных мигрантов-сирийцев, а в Турцию вернут всех беженцев, которые пересекли границу незаконно.

Затем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично обвинил Евросоюз в невыполнении договорённостей по борьбе с миграционным кризисом и объявил об открытии границ для беженцев.