Европейские главы МИД одобрили новые санкции против властей Белоруссии

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Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили разработку нового списка санкций в отношении властей Белоруссии. Документ будет готов в течение ближайших недель.

Министры договорились о новом пакете санкций по Белоруссии, который будет подготовлен в течение ближайших недель, — сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По данным журналистов, под ограничения попадут структуры, которые занимаются финансированием белорусского президента Александра Лукашенко.

В Белоруссии три с половиной месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. При этом силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Как писал NEWS.ru, Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций против Белоруссии из-за гибели участника протестов Романа Бондаренко. Ранее ЕС уже ввёл санкции против 55 человек, которые считаются ответственными за насилие и запугивание в стране. Под ограничения также попал президент страны Александр Лукашенко.