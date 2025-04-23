Европейские фирмы хотят оставить без российских энергоносителей Reuters: ЕС хочет запретить фирмам покупать российские энергоносители

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Европейский союз планирует запретить компаниям заключать новые контракты на закупку российских энергоносителей, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС. Отмечается, что этот вопрос обсуждается в рамках дорожной карты по отказу от энергоносителей из России.

Так, Еврокомиссия стремится найти юридические уловки, которые позволят европейским компаниям расторгать контракты на поставки газа из России и при этом избежать штрафов. Также в ЕС хотят разработать механизм запрета на заключение новых соглашений с российскими компаниями по энергоносителям.

Тем временем стало известно, что экономика стран Европейского союза понесла потери свыше €1,3 трлн в результате отказа от российских энергоресурсов. С учетом всех косвенных эффектов потери составили около 2,4% от экономики ЕС.

При этом совокупные доходы населения блока недополучили порядка €1,6 трлн. Отмечается также, что в период с 2022 по 2024 год страны ЕС переплатили за импорт энергоресурсов €544 млрд. Основными выгодоприобретателями стали США, Великобритания, Норвегия и государства Ближнего Востока.

Кроме того, 1 апреля Der Spiegel писал, что европейские страны рассматривают возможность увеличения импорта газа из России. Причиной для «перестраховки» могли стать напряженные отношения Евросоюза с президентом США Дональдом Трампом.