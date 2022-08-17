Европейские банки возобновили торговлю облигациями России Financial Times: банки Европы возобновляют торговлю облигациями России

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Европейские банки вслед за американскими возобновили торговлю облигациями РФ, сообщает Financial Times. Среди открывших торговлю кредитных организаций издание назвало UBS (Швейцария), Barclays (Британия) и Deutsche Bank (Германия).

UBS, Barclays и Deutsche Bank снова разрешили клиентам продавать свои российские долговые обязательства в соответствии с аналогичными шагами со стороны JPMorgan, Bank of America, Jefferies и Citigroup, — говорится в сообщении.

16 августа стало известно, что российскими облигациями для клиентов, которые хотят выйти из российских долговых обязательств, готовы торговать всё большее число банков Уолл-стрит. По имеющимся данным, среди них фигурируют JPMorgan и Bank of America.

Желание торговать российскими облигациями возникло после разъяснения Министерства финансов США. В ведомстве сообщили, что закрытие позиций физическими лицами не нарушит санкций, введённых Соединенными Штатами против России.

Ранее стало известно, что российское Министерство финансов планирует возобновить размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) на долговом рынке в III квартале 2022 года и выйти на нормальные объёмы заимствований с 2023 года.