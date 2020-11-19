Европейская вакцина от COVID-19 может появиться в декабре

https://static.news.ru/photo/a8668962-2aac-11eb-91f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Евросоюз надеется, что вакцина от нового коронавируса будет зарегистрирована уже в декабре. Последние данные о её разработке дают положительные результаты, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на брифинге по итогам саммита ЕС.

После регистрации начнётся вакцинация, добавила Меркель. Еврокомиссия уже попросила все страны союза представить планы вакцинации, так как последние данные по разработке вакцины «звучат обнадёживающе».

Мы рассчитываем на возможность регистрации в Европе вакцины в декабре или вскоре после Нового года, — приводит слова Меркель агентство AFP.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в страну прибыли первые образцы вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в России.