В Европе по требованию США задержали россиянина В Черногории гражданина России задержали по делу о вмешательстве в выборы США

Гражданина России задержали в Черногории по запросу американских властей, сообщил вице-президент Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. По его словам, которые приводит РИА Новости, россиянина подозревают во вмешательстве в выборы США. Никаких уведомлений в посольство России в Черногории не поступало

Они обязаны были по закону оповестить российское ведомство, дипломатов. Они этого не сделали. И в этой связи как раз мною направлен соответствующий запрос, в их адрес, — сказал Мельников.

Он отмечает, что министерство юстиции Черногории разослало в СМИ пресс-релиз о задержании «опасного русского преступника», которого разыскивали ФБР. Мельников направил официальное письмо уполномоченному по правам человека балканского государства Синише Бьековичу.

Ранее стало известно, что свыше 70 россиян были арестованы по всему миру по запросу правоохранительных органов США с 2008 года. Это следует из совместного доклада МИД РФ и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных странах. Москва и Минск отмечают, что Вашингтон, руководствуясь принципом экстерриториальности юстиции, объявляет «охоту» на граждан суверенных государств.