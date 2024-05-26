Европейская страна выступила против ударов Украины по России МИД Италии: Рим выступает против ударов Украины по России западным оружием

Фото: МО Украины

Правительство Италии выступает против использования вооружения страны при ударах Украины по территории России, заявил министр иностранных дел европейского государства Антонио Таяни, передает агентство Adnkronos. По его словам, вопрос снятия ограничения на использование Киевом западного оружия для атак на РФ должен приниматься коллегиально.

Мы входим в НАТО, но решения должны приниматься коллегиально. Выбор Киева — это его дело. Мы не направим ни одного итальянского солдата на Украину, и наше военное оборудование должно использоваться внутри Украины, — объяснил Таяни.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что участникам «мирной конференции» в Швейцарии будет полезно знать о призыве генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары Украины по России. При этом представителей РФ на мероприятие не приглашали.

До этого Asia Times писало, что президент Владимир Путин может не оставить без ответа потенциальное решение Запада разрешить Украине наносить удары его оружием по территории России. Реакция Москвы грозит быть сильной и непредсказуемой, уточнили журналисты. Ответ российских властей не изменил бы общую ситуацию в зоне боевых действий, однако определенно повысил бы риски перерастания конфликта в более разрушительный, констатировали представители СМИ.