Первая страна в мире внесла право на аборт в конституцию Франция стала первой страной в мире, где право на аборт закрепили в конституции

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Франция первой в мире закрепила право на аборт в своей Конституции, передает BFMTV. Эту инициативу президента Эммануэля Макрона поддержал парламент республики на голосовании в Версальском дворце.

Председатель Нацассамблеи Франции Яэль Браун-Пиве сообщил, что 780 парламентариев проголосовали за. Против выступили 72 законодателя. Итоги были встречены аплодисментами.

Сегодня Франция послала историческое послание всему миру: женские тела принадлежат им, и никто не имеет права распоряжаться ими (женскими телами. — NEWS.ru) вместо них (женщин. — NEWS.ru), — заявил премьер-министр республики Габриэль Атталь.

Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар заявила, что давление на женщин в вопросе аборта и уговоры оставить ребенка являются психологическим насилием. Юрист подчеркнула, что в законе прописано право женщин самостоятельно решать вопрос материнства.

Тем временем уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец сообщила, что в ряде российских регионов поддержали идею доплачивать врачам за борьбу с абортами. По словам омбудсмена, в год около 5 млрд рублей выделяется на аборты. Она подчеркнула, что «Вифлеемовские сертификаты» планируется выдавать медикам, которым удалось уговорить беременную женщину оставить ребенка.