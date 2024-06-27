Европейская страна успростила изъятие имущества россиян Власти Финляндии с 8 июля упростят процедуру изъятия недвижимости россиян

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Финляндия упрощает процедуру конфискации недвижимости, с владельцами которой трудно связаться, сообщил Минфин страны. В ведомстве пояснили, что особенно остро эта проблема проявляется в восточной части страны. Президент Александр Стубб, как ожидается, утвердит новый закон 28 июня.

В Восточной Финляндии возникли проблемы с доставкой уведомлений в Россию. Это создает неудобства для жилищных компаний, которые используют контроль как средство борьбы с неправомерными действиями жильцов, — сказано в публикации.

В случае принятия закона финским лидеров она вступит в силу с 8 июля этого года. Тогда Минюст получит право изымать недвижимость. Процедура будет применяться, когда владелец недвижимости не платит за нее взносы в казну страны.

Ранее первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев заявил, что Россия пыталась выстроить с Финляндией добрососедские отношения, однако с подачи Запада Хельсинки решили захлопнуть «окно в Европу». По его словам, Москва верила в восстановление «нерушимого мира и дружбы» между государствами.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал инициативу ЕС по использованию доходов от российских замороженных активов наследием коммунизма. Он добавил, что в Будапеште помнят практику таких конфискаций и не хотят ее повторения.