Европейская страна урезала помощь украинским беженцам Президент Словакии ограничил выплату компенсаций за жилье для беженцев с Украины

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Президент Словакии Петер Пеллегрини подписал закон, который ограничивает выплату компенсации за жилье для украинских беженцев, сказано на сайте главы государства. Ранее документ был одобрен парламентом республики.

Теперь компенсацию за размещение беженцев с Украины будут выплачивать только первые 120 дней. Без ограничений по времени ее будут получать только представители уязвимых групп.

Ранее председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александер Добриндт высказал мнение, что украинских беженцев, проживающих на территории Германии, необходимо обязать трудоустроиться. В противном случае, уточнил политик, гостям ФРГ придется вернуться на родину.

Немецкий канцлер Олаф Шольц также заявил, что украинским беженцам нужно устраиваться на работу, чтобы остаться в стране. По словам политика, только трудоустройство обеспечит украинцам право и дальше проживать в Германии. Канцлер добавил, что, по официальной статистике, сейчас в ФРГ из десяти украинцев работой заняты только двое.

Кроме того, с 1 июля Польша прекращает выплачивать украинским беженцам, прибывшим с марта 2022 года, единовременное социальное пособие в размере 300 злотых (около 6 тысяч рублей). Выплат лишаться и местные жители, которые предоставляли им жилье и питание.