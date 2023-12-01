Европейская страна призвала ЕС отказаться от переговоров по Украине Орбан призвал Брюссель отказаться от обсуждения вопроса вступления Украины в ЕС

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Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что Будапешт предложил Брюсселю отказаться от переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС на саммите 14–15 декабря. По словам политика, этот вопрос противоречит интересам многих государств Евросоюза.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС не должны начинаться. <...> Еврокомиссия выдвинула предложение начать переговоры о членстве Украины, но это не совпадает с интересами многих государств, — уточнил Орбан.

Премьер-министр объяснил, что обсуждение вступления Украины в Союз не принесет никаких результатов: участники просто ни о чем не договорятся. По мнению Орбана, для начала ЕС следует заключить с Украиной договор о стратегическом партнерстве сроком до 10 лет. Только по истечении этого периода можно поднимать вопрос о принятии Киева в организацию, подчеркнул он.

Похожее мнение ранее высказал глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Он отметил, что Будапешт считает вопрос вступления Украины в ЕС недостаточно проработанным, так как ответственные лица не предоставили какие-либо экспертные заключения о возможных последствиях принятия Киева в сообщество.

Отдельную обеспокоенность в Будапеште вызывают последствия, с которыми может столкнуться сельское хозяйство после принятия Украины в состав ЕС. Кроме того, расширение сообщества может привести к негативным последствиям для фонда сплочения — инвестиционного фонда, оказывающего поддержку членам ЕС с низким валовым национальным доходом.