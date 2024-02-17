Европейская страна призналась, что до сих пор не может заместить газ из РФ Глава компании Eni: Италии не удалось заместить газ из РФ в полном объеме

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Италии пока не удалось заместить российский газ в полном объеме, сообщил главный управляющий местной энергетической компании Eni Клаудио Дескальци. По его словам, которые приводит газета La Stampa, стране пришлось снизить потребление топлива и перейти на уголь, чтобы покрыть потребности населения.

Мы пока не компенсировали в полном объеме российский газ, но из-за снижения потребления и, к сожалению, большего использования угля того, что импортируем, вполне достаточно, — заявил Дескальци.

Глава компании также прокомментировал динамику цен на газ, добавив, что она остается неизвестной. Особенно сильно на нее влияет Китай, на который приходится 25–30% рынка, отметил он. При этом нарастить внутреннюю добычу топлива Италия пока что не в состоянии, этот вопрос требует значительных инвестиций, объяснил Дескальци.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза закупили российские нефть и газ на общую сумму €30 млрд в 2023 году, несмотря на введенные Западом санкции. При этом произошло сокращение товарооборота между Россией и Евросоюзом. Согласно статистике, оборот взаимной торговли сократился в 2,8 раза по сравнению с 2021 годом.