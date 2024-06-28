Европейская страна пригрозила арестом платежей «Газпрому» Reuters: Польша пригрозила компаниям из ЕС арестовать выплаты «Газпрому»

Фото: gazprom.ru

Польская энергокоцерн Orlen пригрозила, что арестует платежи, которые поступают «Газпрому» за российский газ от компаний из Венгрии, Австрии и Словакии, сообщает Reuters. По данным журналистов, Orlen разослала соответствующие предупреждения месяц назад.

Крупнейшая энергетическая компания Польши Orlen предупредила газовые компании Венгрии, Словакии и Австрии, что может наложить арест на их платежи за импорт от российского «Газпрома», — говорится в статье.

Кроме того, Orlen требует возместить убытки, которые она понесла из-за перекрытия поставок российского газа. В 2022 году концерн отказался оплачивать ресурс в рублях, так как по контракту значилась иная валюта, но «Газпром» остановил прокачку голубого топлива.

По данным СМИ, после предупреждения власти Венгрии издали указ, который на юридическом уровне защитит платежи государственной компании. Подобные меры предприняли и в Словакии.

В начале марта «Газпром» подал иски к польским компаниям Europol Gaz и Orlen, владеющим участком газопровода Ямал — Европа. В качестве ответчиков в иске также указаны Ernst and Young Global Limited и Earnst and Young Corporate Finance. Исковые требования не были указаны в картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга, куда поступили обращения.

Europol Gaz является совместным предприятием «Газпрома» и компании PGNiG, которая владеет участком газопровода в Польше. В 2022 году власти республики ввели санкции против «Газпрома» и установили внешнее управление над его долей в компании.