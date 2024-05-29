Европейская страна передаст Украине два самолета ДРЛО Bloomberg: Украина получит от Швеции два самолета ДРЛО Saab 340 AEW&C

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Saab 340 AEW&C

Швеция передаст Украине два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 AEW&C, сообщил глава Министерства обороны страны Пол Йонсон, передает Bloomberg. Отмечается, что самолеты войдут в крупнейший пакет военной помощи со стороны королевства на общую сумму в $1,25 млрд.

Отмечается, что воздушная техника оснащена радарами ASC-890 Erieye. По словам министра, самолеты «окажут наибольшее влияние на украинскую противовоздушную оборону» за счет дополнительного усиления американских истребителей F-16, которые вскоре должны прибыть на Украину.

Это будет важным вкладом в виде дополнительных возможностей, которых у Украины сейчас нет, — сказал Йонсон.

Помимо Saab 340 AEW&C, Киев также должен получить в рамках пакета артиллерийские боеприпасы, бронетехнику, средства противовоздушной обороны (ПВО). В то же время поставку шведских истребителей JAS 39 Gripen в Стокгольме пока исключили, поскольку союзники указали, что Украине будет сложно внедрить дополнительную авиационную систему к F-16.

Ранее Пол Йонсон в ответ на вопрос о праве Вооруженных сил Украины наносить удары по России западным оружием заявил, что Киев имеет право на самооборону путем боевых действий. По его словам, Украина может делать выпады, которые направлены против «территории противника», пока это соответствует законам ведения военных конфликтов.