Европейская страна ограничила въезд и выезд для украинских грузовиков Польша ввела ограничения на въезд и выезд для ряда украинских дальнобойщиков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Польша ввела ограничения на въезд и выезд для украинских дальнобойщиков, не имеющих разрешения на международные грузовые перевозки или книжки Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ), сообщила пограничная служба Украины. Запрет начал действовать с полуночи 1 июля.

С 00:00 01.07.2024 польской стороной в пунктах пропуска приостановлен пропуск на въезд и выезд из/в Республику Польша украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешения на международные грузовые перевозки — разрешения или книги ЕКМТ, — уведомила служба.

Причины не раскрываются. При этом ранее украинские СМИ писали, что дальнобойщики после ужесточения мобилизации на Украине начали бросать свои грузовики в странах ЕС с целью остаться там.

В мае на трассе Киев — Одесса украинские дальнобойщики устроили акцию протеста из-за нового закона о мобилизации. Согласно новым правилам, военнообязанных дальнобойщиков могут задержать при пересечении границы. До этого дальнобойщики создали петицию с требованием предоставить им бронь от мобилизации.

Основатель украинской логистической группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин пояснил, что в сфере грузовых автомобильных перевозок сложилась критическая ситуация из-за деятельности ТЦК (аналог военкоматов на Украине). По его словам, многие водители массово увольняются или отказываются выходить в рейсы, потому что боятся получить повестки при пересечении границы.

Ранее украинские власти приняли поправки в закон, согласно которым жители страны не смогут вывозить за пределы своих областей автомобили, если они поставлены на учет в военкомате. Украинцам также нельзя будет продавать машины и осуществлять любые действия, исключающие передачу транспорта ВСУ и другим военным структурам.