Европейская страна официально уведомила НАТО об отказе от помощи Украине Словакия уведомила НАТО об отказе от военной помощи Украине

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Роберт Калиняк

Словакия официально прекращает передачу Украине оружия и боеприпасов, сообщил министр обороны республики Роберт Калиняк. О соответствующем решении также был уведомлен генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, уточнила пресс-служба ведомства. При этом Словакия продолжит помогать Украине в гуманитарной сфере.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк встретился в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которого проинформировал о завершении военной помощи Украине, оказывавшейся [поставками оружия и боеприпасов] со складов ВС [Словакии]. Словакия, несмотря на это, предоставляет [Украине] достаточно широкую шкалу гуманитарной помощи, а также технической помощи, [использование которой] не ведет к смертельным исходам, — говорится в сообщении.

Решение было принято правительством страны 25 октября. Его назначил избранный премьер-министр Роберт Фицо. Уточняется, что власти не будут препятствовать коммерческим контрактам на поставки вооружения. Речь идет лишь о технике, передававшейся Украине в дар.

Ранее Столтенберг заявил, что члены НАТО продолжат помогать Украине несмотря на решение Словакии. По его словам, такая стратегия отвечает интересам безопасности всех участников организации.