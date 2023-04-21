Европейская страна объявила о полном отказе от российского газа Минпромторг Чехии объявил о полном отказе от российского газа в первом квартале 2023 года

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Чехия сумела полностью отказаться от импорта российского газа в первом квартале 2023 года, сообщается на сайте Министерства промышленности и торговли страны. Глава ведомства Йозеф Сикела уточнил, что республика в указанный период получала топливо только из Бельгии, Нидерландов и Норвегии и все поставки осуществлялись через Германию.

Впервые в современной истории Чехии мы полностью отказались от поставок газа из России в течение первого квартала года, — сказал министр.

При этом он добавил, что для подготовки к предстоящей зиме у Европы будет меньше газа без российских поставок. В связи с этим необходимо продолжать придерживаться ответственного подхода к потреблению газа.

Ранее в «Газпроме» отметили, что политически мотивированный отказ от российского газа делает нетривиальной задачу по восполнению запасов газа в подземных хранилищах Европы. По мнению представителей концерна, конкуренция за сжиженный природный газ (СПГ) станет оказывать заметное влияние на объемы доступного на европейском рынке топлива.

В компании также рассказали, что 17 апреля прокачка российского газа в Европу через Украину возросла до 40,8 млн куб. м в сутки. Энергоресурс подается в подтвержденном объеме через газоизмерительную станцию «Суджа».