Европейская страна начнет производить для Украины боеприпасы Финляндия начнет производство артиллерийских боеприпасов для Украины

Фото: МО Украины

Финляндия начнет производство артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью газете Iltalehti. По его словам, решение об этом будет принято «очень скоро, вероятно, до Рождества», которое отмечается 25 декабря.

Намерение состоит в том, чтобы поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас. В то же время мы еще больше повысим готовность Финляндии и стран Северной Европы к производству боеприпасов, — сказал Хяккянен.

До этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что поставки оружия Киеву прекратятся, как только у США закончится финансирование. По его словам, Вашингтон окажется попросту не в состоянии оказывать поддержку. В связи с этим политик призвал американских конгрессменов поддержать запрос президента США Джо Байдена, чтобы дать Вашингтону возможность продолжать военную поддержку Киева.

Ранее глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что у Соединенных Штатов практически закончились средства и время на помощь Украине. По ее словам, у Вашингтона нет «волшебного источника» финансирования и ресурсы полностью закончатся к концу 2023 года.