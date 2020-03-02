https://static.news.ru/photo/39b5ec1a-5c80-11ea-a811-fa163e074e61_660.jpg Фото: MANUEL GEISSER, via imago-images.de/Global Look Press

В европейской штаб-квартире американской компании Nike проведут дезинфекцию. Офис, расположенный в городе Хилверсум, закрыт для работников и посетителей 2 и 3 марта.

Причиной стало обнаружение коронавирусной инфекции у одного из сотрудников. По данным агентства ANP, которое ссылается на внутреннюю корреспонденцию, заражённый в течение 14 дней будет находиться в изоляции у себя дома.

В штаб-квартире трудятся порядка двух тысяч человек из 80 стран мира, отмечает Reuters.

Как писал NEWS.ru, в Нидерландах медики выявили 10 случаев инфицирования COVID-19.