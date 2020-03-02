В европейской штаб-квартире американской компании Nike проведут дезинфекцию. Офис, расположенный в городе Хилверсум, закрыт для работников и посетителей 2 и 3 марта.
Причиной стало обнаружение коронавирусной инфекции у одного из сотрудников. По данным агентства ANP, которое ссылается на внутреннюю корреспонденцию, заражённый в течение 14 дней будет находиться в изоляции у себя дома.
В штаб-квартире трудятся порядка двух тысяч человек из 80 стран мира,
Как писал NEWS.ru, в Нидерландах медики выявили 10 случаев инфицирования COVID-19.
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