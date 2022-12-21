Европейская ракета-носитель Vega-C упала сразу после запуска

Фото: Janne Kieselbach/dpa/Global Look Press

Стартовая площадка

Европейская ракета-носитель Vega C с двумя спутниками Pleiades Neo 5 и 6 упала сразу после запуска. Согласно трансляции, которая шла на YouTube-канале компании-оператора Arianespace, ракета начала резко снижаться через 2 минуты 27 секунд после страта.

Пуск Vega C состоялся с космодрома Куру во французской Гвиане в 02:47 по местному времени (04:40 по мск).

Ранее стало известно, что ВКС России третий за месяц запуск в интересах Минобороны РФ. На этот раз с космодрома Плесецк был осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». В конце октября взлетела ракета-носитель «Союз-2.1в» с двумя космическими аппаратами на борту. Спутники имеют военное назначение, их цели и задачи засекречены.

Ранее американская компания United Launch Alliance (ULA) запустила в космос ракету-носитель Atlas V, оснащенную российским двигателем РД-180. Ракета доставила на орбиту два спутника для обеспечения телевизионного сигнала в США.