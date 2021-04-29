«Европейцы заплатят»: названы последствия отказа от «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/17e01864-a96d-11eb-9ad0-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Если Европарламент будет настаивать на приостановке проекта «Северный поток — 2» и в итоге добьётся своего, то в первую очередь пострадают европейские налогоплательщики.

Рядовые европейцы уже сейчас смотрят на все эти политические игры, которые затеяла Европа с подачи США, и недоумевают, почему они должны платить из собственного кармана за политические игры. Такое мнение высказал депутат Госдумы России Руслан Бальбек в беседе с RT.

Ранее Евросоюз принял резолюцию, в которой прописаны санкционные меры, которые примут против России в случае эскалации конфликта с Украиной.

Так, если начнутся полномасштабные военные действия в Донбассе, ЕС обязуется остановить импорт нефти и газа из России. Также Россию грозятся отключить от платёжной системы SWIFT, заморозить европейские активы представителей российской власти и олигархов и запретить им въезд на территорию стран ЕС. Кроме того, европейские политики решили, что причастных к военным преступлениям россиян будут судить в международных инстанциях.

Накануне NEWS.ru писал, что Соловьёв пошутил «в стиле Гордона» на тему системы SWIFT, а также отдельно высказался и по поводу инициативы европейских парламентариев о прекращении строительства «Северного потока — 2», отметив, что они наверное забыли, что в проект вложены в первую очередь европейские деньги.