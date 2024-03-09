Европейцы стали чаще болеть венерическими заболеваниями ECDC: в Европе участились случаи сифилиса, гонореи и хламидиоза

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В Европе наблюдается всплеск заболеваний, передающихся половым путем, сообщается в отчете Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). В 2022-м число случаев гонореи выросло на 48% по сравнению с предыдущим годом, сифилиса — на 34%, хламидиоза — на 16%.

Кроме того, отмечается рост случаев венерической лимфогранулемы и врожденного сифилиса. Эти тревожные тенденции, по мнению ECDC, указывают на необходимость срочных действий для предотвращения распространения ЗППП на территории Европы, сказано в публикации.

Аналогичная проблема наблюдается в США. Ранее Центр по контролю и предотвращению болезней (CDC) сообщил, что в стране число заболеваний сифилисом с 2018 по 2022 год увеличилось почти на 80%. Согласно приведенной статистике, в 2022 году на территории США было выявлено 203,5 тысячи случаев сифилиса на разных стадиях заболевания. Это на 78,9% выше показателей 2018 года, когда было обнаружено 113,7 тысячи случаев.

В свою очередь преподаватель медфака Государственного университета просвещения, гинеколог Елена Близнюк предупредила, что презерватив не спасет от сифилиса, генитального герпеса, вируса папилломы человека (ВПЧ), контагиозного моллюска и ряда других заболеваний. Она отметила, что данные инфекции передаются и через слюну, и через бытовые контакты.