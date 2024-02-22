Европейцы озвучили самый вероятный исход конфликта на Украине ECFR: европейцы считают урегулирование самым вероятным выходом по Украине

Фото: МО Украины

Более трети европейцев (37%) считают, что конфликт на Украине окончится каким-либо урегулированием, говорится в отчете по итогам проводившегося в январе опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR) в Австрии, Венгрии, Германии, Греции, Италии, Испании, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Франции и Швеции. При этом они выступают против уступок.

В победу Украины верят 10% часть опрошенных, в то время как в победу России — в два раза больше, 20%, отмечают специалисты. К мирному урегулированию больше склоняются в Австрии, Венгрии, Греции, Италии и Румынии, в то время как в Польше, Португалии и Швеции выступают за возвращение Украиной утраченных территорий.

Ранее результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, показали, что свыше 70% жителей Украины ратуют за дипломатическое урегулирование конфликта с Россией. При этом в мае 2022 года этот показатель составлял 59%. Во всех регионах страны граждане оказались открыты к дипломатическому треку, подчеркнули авторы исследования.

При этом порядка 40% жителей Германии думают, что правительство ФРГ оказывает Украине военную помощь в слишком больших объемах. Согласно исследованиям социологического института YouGov, такой точки зрения придерживаются 39% респондентов.