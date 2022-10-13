Европейцы осудили главу Еврокомиссии за слова о России

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Пользователи Twitter европейского сегмента осудили главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, которая заявила, что поражения России в конфликте на Украине будет недостаточно для восстановления миропорядка. Многие отметили, что с каждым новым заявлением главы ЕК возникает большее доверие словам президента России Путина. Некоторые указали фон дер Ляйен на фальсификацию фактов с ее стороны о событиях на Украине.

Чем больше я вас слушаю и смотрю на то, что выделаете, тем больше доверяю президенту России Владимиру Путину, — написал один из пользователей.

Европейцы также обвинили главу ЕК в том, что она способствует развалу Евросоюза.

А что вы скажете насчет своих провалов в политике, Урсула? — написал другой пользователь.

США не станут вести переговоры с Россией от лица Украины об урегулировании кризиса между двумя странами. Этим должны заниматься непосредственно Киев и Москва. Об этом ранее заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Он добавил, что Вашингтон готов контактировать с Москвой на высоком уровне на тему освобождения осужденных в США и РФ американских и российских граждан.