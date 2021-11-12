Европейцы назвали неожиданную угрозу собственной демократии

Рядовые жители Европы обеспокоены тем, что главные решения в Евросоюзе принимают не избираемые, не контролируемые гражданами органы власти, выступающие на стороне защиты интересов крупного бизнеса. В этом европейцы рассмотрели серьёзную угрозу демократии. Об этом рассказал Lenta.ru доцент кафедры коммуникативных исследований Брюссельского университета Бенджамин Де Клин. Рост подобных настроений в обществе связан с деятельностью правых сил, которые становятся всё более популярными среди европейцев и выступают с призывами бороться против наплыва мигрантов и навязываемых либеральных ценностей.

Правые смогли довольно убедительно доказать своим сторонникам, что именно они представляют «простых европейцев». В итоге любые попытки их критиковать становятся «антинародными», — отметил эксперт.

По словам исследователя, относительно недавно правые заручились и поддержкой бизнеса. Это связано с тем, что ряд предпринимателей, в особенности промышленники, недовольны проигрышем своей продукции в конкурентной борьбе с дешёвыми товарами из Китая или Индии.

Неправильно думать, что электорат популистов — это только люди с социального дна или те, кто конкурирует с мигрантами за работу, — подчеркнул Де Клин.

Ранее стало известно, что ряд экспертов высказали мнение, что в ЕС создался острый кризис демократии, который свидетельствует о том, что объединение находится на пути к самоуничтожению.