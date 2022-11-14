Европейцев предупредили об аномально теплой зиме Copernicus: зимой в Европе температура воздуха превысит исторические значения

Фото: IMAGO/7aktuell.de Andreas Wern/Global Look Press

Климатическая служба Copernicus сообщила, что европейцы могут столкнуться с аномально теплой зимой. Bloomberg со ссылкой на исследование пишет, что температура воздуха превысит исторические значения.

Ученые Copernicus сообщили в своем наиболее тщательно отслеживаемом сезонном прогнозе, что прибрежные районы вдоль Балтийского, Средиземного и Северного морей почти наверняка увидят температуры, превышающие исторические средние значения. Степень уверенности в более теплой погоде за последний месяц возросла, — говорится в сообщении.

Метеорологи полагают, что температуры выше среднего будут фиксироваться с вероятностью 50-60% в Великобритании, Центральной и Южной Европе. Ученые также отметили, что во Франции и Германии выпадет намного меньше осадков, чем обычно.

Прогнозируется, что из-за аномальных температур в Европе снизится спрос на природный газ, что защитит имеющиеся запасы от истощения. Eurasia Group предположила, что энергоресурсов, вероятно, будет достаточно для удовлетворения потребностей жителей ЕС даже в случае холодного начала 2023 года.

Ранее Bloomberg сообщил, что жители Финляндии могут столкнуться с серьезными проблемами из-за отсутствия поставок электроэнергии из России. Руководство компании-оператора сетевых операций Fingrid Oyj рассказало агентству, что стране грозит крупномасштабный сбой по всей территории и «люди могут погибнуть».